العامري يترأس وفداً خاصاً من الإطار التنسيقي لزيارة أربيل الجمعة

شفق نيوز / أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، مساء الخميس، بأن وفداً برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سيزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم غد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "وفد الإطار بزعامة العامري، سيجري حوارات مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني وقوى كردية أخرى، بشأن الانسداد السياسي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالبقاء في المعارضة أو الإنسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة أغلبية وطنية، وخصوصاً بعد أن وجه بوقت سابق من اليوم، أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وعلى إثر ذلك، عقد تحالف السيادة، اجتماعاً تشاورياً بالتواصل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناقشة خطاب الصدر الأخير، والذي تضمن خيارات عدة تخص كتلته النيابية المنضوية في تحالف "إنقاذ الوطن" الثلاثي، بحسب مصدر في التحالف أبلغ الوكالة.

ورجح عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد كريم، أن يكون هناك تحركاً من قبل بارزاني والخنجر، للتباحث مع الصدر إزاء ما طرحه، لاسيما أن الديمقراطي والسيادة، سبق وأن أكدا في أكثر من مرة وببيانات رسمية، أنهما سيكونان مع الصدر في جميع الأحوال.