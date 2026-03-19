العامري يعلن سقوط 160 ضحية من عناصر الحشد بضربات أميركية واسرائيلية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، يوم الخميس، سقوط أكثر من 160 ضحية من عناصر الحشد الشعبي جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية التي تطال مقارهم في بغداد ومختلف المحافظات.

وأدان العامري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بشدة "الأعمال العدوانية الآثمة التي تقترفها أميركا وإسرائيل على مقار وقواطع انتشار عناصر الحشد الشعبي"، معتبراً أن هؤلاء المجاهدين "يقفون بكل فخر وإعتزاز للدفاع عن وطنهم ويصرون على حفظ الأمن والاستقرار".

وطالب العامري، مجلس النواب العراقي والحكومة، ووزير الخارجية على وجه الخصوص، بالتحرك الفوري والجاد لـ"وضع حد لهذه الإعتداءات التي خلفت لغاية الآن أكثر من 60 شهيدا و100 جريح".