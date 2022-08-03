العامري يعلن تأييده لإجراء انتخابات مبكرة ويطلب حواراً

شفق نيوز/ أعلن هادي العامري رئيس منظمة بدر المنضوية بالإطار التنسيقي، يوم الخميس، تأييده لإجراء انتخابات مبكرة، وهو دعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال العامري في بيان، "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر، لا سيما أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".

وأضاف أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات اجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال الصدر، "لا فائدة مع الحوار معهم.. الحوار معهم جربناه وخبرناه وما أفاء على الوطن الا الخراب والتبعية"، في اشارة الى قوى الإطار التنسيقي. وتعليقاً على ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن حسم الخلافات يبدأ بالعودة الى ⁧‫الدستور‬⁩ واحترام المؤسسات الدستورية، في وقت أعلن فيه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ترحيبه وتأييده لخطاب زعيم التيار الصدري الأخير.