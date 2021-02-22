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العامري يعلق على استهداف الخضراء ويوجه رسالة للحكومة والاجهزة الأمنية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-22T21:13:04+0000
العامري يعلق على استهداف الخضراء ويوجه رسالة للحكومة والاجهزة الأمنية

شفق نيوز/ اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاثنين، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة العودة الى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين"، موضحا أنه "عمل غير مبرر تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف "على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية ، وعلى الحكومة القيام بمسؤوليتها لحفظ هيبة الأجهزة الأمنية من أجل القيام بواجبهم على أحسن وجه".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ مع انطلاق صافرات الانذار في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء وسقط ثالث في منطقة الحارثية،

وأوضحت أن انطلاقها كان من حي السلام ( الطوبجي)، ونتج عنها أضرار في  اربع عجلات مدنية، مشيراً إلى أن العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

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