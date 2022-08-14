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العامري يطلق مبادرة لتخطي الأزمة السياسية في العراق ويقصد أربيل
Category: سیاسة
Date: 2022-08-14T06:37:13+0000
العامري يطلق مبادرة لتخطي الأزمة السياسية في العراق ويقصد أربيل
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