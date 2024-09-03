العامري يطالب باتفاق "صريح" لخروج القوات الأمريكية: السيادة يجب أن تعود

شفق نيوز/ شدد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، يوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق السيادة العراقية الكاملة وخروج القوات الامريكية من العراق باتفاق صريح.

وقال العامري في كلمة له خلال حفل تأبيني أقامه الحشد الشعبي، اليوم، في منطقة الجادرية ببغداد، في ذكرى اغتيال أحد قياداته، وحضرتها وكالة شفق نيوز، "يجب ان تعود السيادة العراقية الكاملة ونأمل التوصل الى اتفاق مع أميركا وإنهاء تواجد قواتها"، مضيفاً "لا نقبل إلا باتفاق واضح وصريح لخروج القوات الأمريكية من العراق".

وأكد على أن "اخراج القوات الأجنبية من العراق أمر لا رجعة عنه".

وعن أحداث المنطقة، قال العامري إن "أميركا عاجزة بكل غطرستها عن إيقاف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر".

وأشار الى أن "طريق المقاومة الإسلامية طريق فخر واعتزاز واغلب دول العالم تقف ضده".