العامري يطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لخروج القوات الامريكية من العراق

شفق نيوز/ طالب رئيس تحالف نبني هادي العامري، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية، بتحديد جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، في الوقت الذي أدان فيه القصف الأمريكي لمقرات تابعة لكتائب حزب الله في محافظة بابل.

وقال العامري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نجدد ادانتنا وشجبنا الشديدين لتكرار الأعمال العدائية الأمريكية، وانتهاكها الصارخ لسيادة وكرامة العراق، وسفك دماء أبنائه. والتي تجسدت فجر هذا اليوم بالهجمات الوحشية في محافظتي بابل وواسط، وتسببت بإستشهاد وإصابة العديد من منتسبي القوات الأمنية العراقية من أبنائنا في الحشد الشعبي ووزارة الداخلية".

وأكد العامري أنه "لا حلّ ولا نهاية لهذه الإعتداءات الآثمة الّا بخروج القوات الأجنبية من العراق، وتحقيق السيادة الكاملة. وعلى الحكومة العراقية تحديد جدولٍ زمني لمغادرة هذه القوات في أقرب فرصة، إذ لاحاجة لوجودها، بل إن وجودها بات يشكل عامل دمارٍ لبلدنا، وقتلٍ لأبنائنا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وجّه بشن ضربات جوية على ثلاثة مواقع تابعة لكتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في اربيل واسفر عن اصابة ثلاثة جنود أمريكيين.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أطلع الرئيس بايدن في اتصال هاتفي بعد ظهر الاثنين، على الحادث، وتم تقديم عدة خيارات للرئيس، وأمر بايدن بشن الضربات خلال تلك المكالمة.

وأضاف البيان أن الضربات ركزت على "أنشطة الطائرات بدون طيار"، مبينا أن الجماعات التابعة لكتائب حزب الله العراقي ركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.