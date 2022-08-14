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العامري يصل إلى أربيل لطرح مبادرته السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-14T10:57:32+0000
العامري يصل إلى أربيل لطرح مبادرته السياسية

شفق نيوز/ وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري على رأس وفد من الإطار التنسيقي، يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث من المقرر ان يطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة العراقية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزير داخلية الاقليم ريبر احمد ومسؤول الملف العربي في مقر بارزاني عرفات كرم كانا في استقبال العامري والوفد المرافق له".

وأضاف ان "العامري سيلتقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وبقية القيادات الكوردية من اجل طرح مبادرة سياسية على أمل ان تسهم بحل الأزمة السياسية".

وافاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، أن رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري اطلق مبادرة تهدف إلى دعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.

وكان العامري قد التقى مساء أمس في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه يوم امس اجتمع العامري مع القوى السياسية السنية في بغداد واليوم له اجتماع مع القوى السياسية الكوردية في أربيل، مشيرا إلى أن العامري سيجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأيام المقبلة.

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