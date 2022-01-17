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العامري يصل أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-01-17T09:20:53+0000
العامري يصل أربيل

شفق نيوز/ وصل زعيم تحالف الفتح هادي العامري يوم الاثنين إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان للتباحث بشأن تحالفات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وسيلتقي العامري الزعيم الكوردي مسعود رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقر الأخير بمصيف صلاح الدين.

وسيتباحث الجانبان ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالفات لتشكيل كتلة أكبر، وفق ما أبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف أول أمس السبت.

ولا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

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