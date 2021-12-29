العامري يصف لقاء "الحنانة" بالناجح ويكشف عن اجتماعات لاحقة

شفق نيوز/ أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، يوم الاربعاء، ان وفد الاطار التنسيقي سيعقد لقاءات لاحقة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واصفاً لقاء اليوم بأنه "ناجح".

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة".

واضاف "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف".

وكان مصدر سياسي قريب من أروقة الاجتماع الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن أن الأول رفض الاستجابة لمطالب الأخيرين بشأن كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، شريطة عدم ذكر اسمه، إن "وفد الإطار التنسيقي طلب من الصدر تشكيل الحكومة المقبلة بناء على اتفاق سياسي بمشاركة جميع الجهات السياسية دون اقصاء أية جهة".

وأضاف أن "الصدر أبلغ الوفد بأن نجاح عمل الحكومة المقبلة مرتبط بوجود معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان".

وأكد الصدر تمسكه بموقفه، وفق المصدر، بالقول "قرارنا واحد هو أن الحكومة المقبلة تشكل وفق الأغلبية السياسية"، مؤكدا أن "الجهات التي لن تشارك في الحكومة عليها اللجوء إلى المعارضة الحقيقية".

وتابع المصدر، نقلا عن الصدر لقادة الإطار، "إذا كانت تلك الجهات قادرة على تشكيل الحكومة، فنحن سنذهب إلى المعارضة وسنتابع عملنا من داخل البرلمان وفق القانون".

فيما قال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية، إن "اللقاء بين وفد الاطار والصدر كان ايجابيا ومسؤولا ومنطلقا من منطق تغليب مصلحة الدولة والنجاح في المرحلة القادمة".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم استكمال بحث ضمانات ذلك في الايام القريبة القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوى التي أقامها العامري لإلغاء النتائج.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.