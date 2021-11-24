العامري يصب جام غضبه على بلاسخارت: هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003

شفق نيوز/ وصف زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية المعلنة بأنها "نسف" للعملية الديمقراطية في العراق، متهماً ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت بأنها تمارس دور "المندوب السامي".

وأكد المكتب العامري خلال استقباله لسفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيله فاريولا، إن "الحرص على المسار الديمقراطي هو السبب الرئيسي لمطالباتنا بانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة".

وأضاف أن "هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق".

وتابع "لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا بل وكأنها مندوبة سامية، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة".

وأوضح العامري أن "اعتصامات الجماهير المعترضة على تزوير نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم هي الأكثر سلمية وانضباطاً منذ عام 2003".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "هناك أداءً جيداً في إدارة الأمور التقنية والفنية للانتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تزوير".

وأضاف "يجب أن يتم النظر في الطعون المقدمة كافة بكل جدية"، مرحباً بكل الخيارات القانونية، ومؤكداً على أن استقرار العراق مهم جداً لدول أوروبا.

ويوم أمس الثلاثاء، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت فيها إن الانتخابات التشريعية العراقية "كانت تنطوي على الكثير مما يمكن للعراقيين أن يفخروا به".

كما وصفت الانتخابات بأنها "كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً، ولا يمكننا أن ننكر أن الانتخابات ومخرجاتها يمكن أن تثير مشاعر قوية".

وأضافت "أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية كالتضليل أو الاتهامات التي لا أساس لها أو الترهيب أو التهديد بالعنف أو ما هو أسوأ فعاجلاً أم آجلاً، سيُفتح المجال أمام ممارسات، هي ببساطة، لا يمكن التهاون إزاءها".

وبشأن الاتهامات بالتلاعب بنتائج الانتخابات، قالت إن "السلطة القضائية العراقية، صرحت أن لا دليل على وجود تزوير ممنهج"، محذرة من أن "أية محاولات غير مشروعة تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائج الانتخابات عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية. وإنني أدعو كافة الأطراف المعنية إلى عدم الدخول في هذا المنزلق".