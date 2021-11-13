العامري يشكك بمصداقية محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد: لن ننزلق لاقتتال شيعي شيعي

شفق نيوز/ وجهّ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، رسالة لمن يدفعون باتجاه حصول اقتتال بين الشيعة بأن مسعاهم هذا لن يتحقق، فيما شكك بمصداقية تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال بطائرات مسيرة.

وقال العامري في كلمة خلال تجمع بمركز ابو مهدي المهندس الثقافي في بغداد، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يدفع الاموال من اجل حصول قتال شيعي شيعي، وهذا قطعاً لن يحصل ما دامت المرجعية الدينية والمرجع علي السيستاني موجود والقيادات الشيعية بشكل عام عاقلة وحكيمة ومنطقية، نطمئنهم لن نذهب بهذا الطريق".

واكد العامري "قتالنا مع الاعداء وتنظيم داعش ومن اجل تحرير الأرض وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

من جانب اخر، شكك العامري بحقيقة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقال "تحدثنا مع القيادات الامنية باجتماع خاص بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونطالب بإجراء تحقيق شفاف ودقيق لمحاسبة من قام بهذا العمل أياً كان، ولن تكون هناك لململة لهذا الموضوع".

وتساءل "لكن هل هذا الحدث موجود أصلاُ أم لا، استهداف بطائرات مسيرة حقيقي أم لا؟، وأنا هادي العامري أكثر الناس تشدداً لكشف من قام بهذا العمل أياً كان وتقديمه للقضاء لينال جزاءه".

واضاف "منصب رئيس الوزراء منصب شيعي وليس هناك شيعي عاقل يهاجمه، لكن ربما الاعداء يفعلون ذلك، ولذلك نحن نصر على اجراء التحقيق".

وختم بالقول "نحن والاخوة في الفصائل أكدنا لرئيس الوزراء رفضنا لهذا الفعل وشددنا على محاسبة كل من يقف وراء هذا الحادث".

وتعرض منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر يوم الأحد الماضي، لاستهداف بطائرات مسيرة سقطت إحداها في باحة المنزل، فيما تمكنت القوات الأمنية من إسقاط طائرتين أخريين كانتا في طريقها لاستهداف المنزل.