العامري يسحب مرشحه لمنصب رئيس الحكومة المحلية في ديالى .. وثيقة

شفق نيوز/ قرر الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم السبت، سحب مرشحه محمد جاسم العميري لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة ديالى، عازياً السبب الى العمر القانوني الذي لا يتيح للمرشح ذلك حيث لم يبلغ 30 عاماً.

وفي رسالة وجهها العامري الى مجلس محافظة ديالى ومذيّلة بتوقيعه، قال العامري إنه كان يعتقد ولا زال بأن ترشيح "العميري" أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي لأنه "شخصية محترمة"، وينحدر من عائلة "تربطها علاقات طبية مع كل عشائر ديالى".

واستدرك الأمين العام لـ"بدر" القول، "ولكن مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني حيث ينص القانون (المرشح لاشغال منصب المحافظ يجب قد اكمل الثلاثين عاما) لذلك قررنا سحب ترشيحنا للاستاذ محمد العميري".

ولغاية الآن لم يتمكن مجلس محافظة ديالى من عقد جلسته الأولى من أجل حسم منصبي رئيس المجلس والمحافظ بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023 في العراق.

واعلن هادي العامري أول أمس في بيان عن ترشيح محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق كمرشح تسوية خلفا لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي.