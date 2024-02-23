العامري يرفض مرشحي "بني تميم" لمنصب محافظ ديالى: قدموا 15 مرشحاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الجمعة، برفض زعيم منظمة بدر هادي العامري لمرشحي "بني تميم" الـ15 لمنصب محافظ ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم وهم في الفريق المنافس لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي رشحوا 15 مرشحا جميعهم من بني تميم بوثيقة موقعة وموجهة لزعيم منظمة بدر هادي العامري لاختيار أحدهم لمنصب محافظ ديالى بدلا عن مثنى التميمي".

وأضاف المصدر أن"العامري رفض جميع المرشحين لمنصب المحافظ في الوثيقة، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل".

وكان عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية ينهي جدل تشكيل الحكومة المحلية حتى اليوم.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية وعلى الرغم من المباحثات المستمرة لم تتوصل لاتفاق ينهي الخلافات حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ ولا حلول تلوح في الأفق حتى اليوم"، مستبعداً عقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية "هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة الأسبوع المقبل حال تم التوصل لاتفاق جديد".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا يوم السبت 3 شباط/ فبراير الجاري، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ.