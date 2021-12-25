سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العامري يرفض بقاء الامريكان لـ"التدريب والاستشارة" ويوجه رسالة لواشنطن والحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-25T13:33:13+0000
العامري يرفض بقاء الامريكان لـ"التدريب والاستشارة" ويوجه رسالة لواشنطن والحكومة العراقية

شفق نيوز/ اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، رفضه بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء غطاء التدريب والاستشارة، موجهاً رسالة تحذيرية لواشنطن والحكومة العراقية.

وقال العامري في مؤتمر لتأبين ضحايا تحرير الضلوعية في معسكر اشرف بديالى وحضرته وكالة شفق نيوز، "لقد صبرنا طويلاً وتحملنا كثيرا على خروج القوات الاجنبية من العراق ووافقنا بعد كل المماطلات على أن يكون نهاية العام الحالي موعدا لخروج كل القوات القتالية الاميركية من ارض العراق وهذا هدف لا يمكن المساومة عليه".

وشدد على أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا"، مضيفا أن "رسالتي واضحة الى القوات الامريكية والحكومة العراقية عليكم أن تنفذوا ما تم الاتفاق عليه بكل شفافية لا نقبل اي تلاعب واحتيال أو التفاف او تبديل مهام، واذا ارادت القوات الامريكية أن تبقى في العراق فعليها تحمل هذا القرار الخاطئ".

وتابع "لا نقبل ان تكون سيادة العراق منقوصة، ولا نقبل بقاء جندي واحد لا بقاعدة عين الاسد ولا في حرير لا قوات تدريب ولا استشارة"، موضحا بالقول "إذا احتاجت الحكومة العراقية مدربين ومستشارين فعليها صياغة عقد يوضح اماكن تواجدهم وأعدادهم ومهامهم".

related

العامري: عدم خروج القوات الأجنبية نهاية العام يهدد استقرار العراق

Date: 2021-12-23 15:56:27
العامري: عدم خروج القوات الأجنبية نهاية العام يهدد استقرار العراق

العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

Date: 2021-06-29 10:07:43
العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

العامري لشفق نيوز: لا قوات أمريكية أو فرنسية أو تركية على الأراضي العراقية في 2022

Date: 2021-09-02 08:35:07
العامري لشفق نيوز: لا قوات أمريكية أو فرنسية أو تركية على الأراضي العراقية في 2022

تحالف العامري يتعكز على "رسالة" كوردية- سنية بموقفه تجاه الزرفي

Date: 2020-03-29 19:09:21
تحالف العامري يتعكز على "رسالة" كوردية- سنية بموقفه تجاه الزرفي

العامري للوفد الكوردستاني: الادلة التي قدمناها للقضاء كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

Date: 2021-12-14 13:29:45
العامري للوفد الكوردستاني: الادلة التي قدمناها للقضاء كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

هادي العامري: لن نقبل بنتائج الانتخابات "المفبركة"

Date: 2021-10-12 08:14:55
هادي العامري: لن نقبل بنتائج الانتخابات "المفبركة"

العامري يجتمع مع الحلبوسي قبل مناقشة قانون الانتخابات ومفوضيتها

Date: 2019-11-25 13:51:58
العامري يجتمع مع الحلبوسي قبل مناقشة قانون الانتخابات ومفوضيتها

تعليق شيعي على تكرار سيناريو أفغانستان في العراق: بغداد ليست كابل

Date: 2021-08-17 11:22:18
تعليق شيعي على تكرار سيناريو أفغانستان في العراق: بغداد ليست كابل