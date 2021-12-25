العامري يرفض بقاء الامريكان لـ"التدريب والاستشارة" ويوجه رسالة لواشنطن والحكومة العراقية

شفق نيوز/ اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، رفضه بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء غطاء التدريب والاستشارة، موجهاً رسالة تحذيرية لواشنطن والحكومة العراقية.

وقال العامري في مؤتمر لتأبين ضحايا تحرير الضلوعية في معسكر اشرف بديالى وحضرته وكالة شفق نيوز، "لقد صبرنا طويلاً وتحملنا كثيرا على خروج القوات الاجنبية من العراق ووافقنا بعد كل المماطلات على أن يكون نهاية العام الحالي موعدا لخروج كل القوات القتالية الاميركية من ارض العراق وهذا هدف لا يمكن المساومة عليه".

وشدد على أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا"، مضيفا أن "رسالتي واضحة الى القوات الامريكية والحكومة العراقية عليكم أن تنفذوا ما تم الاتفاق عليه بكل شفافية لا نقبل اي تلاعب واحتيال أو التفاف او تبديل مهام، واذا ارادت القوات الامريكية أن تبقى في العراق فعليها تحمل هذا القرار الخاطئ".

وتابع "لا نقبل ان تكون سيادة العراق منقوصة، ولا نقبل بقاء جندي واحد لا بقاعدة عين الاسد ولا في حرير لا قوات تدريب ولا استشارة"، موضحا بالقول "إذا احتاجت الحكومة العراقية مدربين ومستشارين فعليها صياغة عقد يوضح اماكن تواجدهم وأعدادهم ومهامهم".