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العامري يربط سوء الخدمات بالعراق بالوجود الامريكي: يجب إخراج المحتل فوراً

Category: سیاسة

Date: 2021-07-02T10:19:08+0000
العامري يربط سوء الخدمات بالعراق بالوجود الامريكي: يجب إخراج المحتل فوراً

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، الى إخراج "المحتل" الامريكي من العراق فوراً، مشيرا الى أن بقاءه يعني انعدام الخدمات والأمن.

وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان الذكرى السنوية 101 لثورة العشرين في محافظة المثنى وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الأمريكي الذي ينفذ أجندات صهيونية".

وأضاف، أن "استقرار المنطقة سيكون باستقرار العراق، الذي لن يشهد ازدهاراً او استقراراً امنياً طالما الاحتلال الامريكي موجود على أراضينا".

ودعا العامري، جميع العراقيين والجهات الحكومية الى "الضغط باتجاه إخراج الاحتلال الأمريكي الذي لايوجد لديه اي سند قانوني دستوري او شرعي للتواجد على الاراضي العراقية".

وأكد، أن "المسؤولية الوطنية والتاريخية الحالية هي إخراج القوات الاجنبية المحتلة من العراق وعلى الحكومة العراقية تنفيذ وعودها باخراج تلك القوات".

ولفت العامري، الى أن "مطالبات حل الحشد الشعبي مرفوضة تماما"، عاداً إياها "أصواتا نشازا".

واكد عدم القبول بـ"تضعيف او حل او دمج الحشد الشعبي"، مقراً بـ"وجود تجاوزات في بعض فصائل الحشد الشعبي".

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