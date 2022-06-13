العامري يدعو مرجعية النجف لإنقاذ العملية السياسية: العراق يمر بمنعطف صعب

شفق نيوز/ دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، المرجعية الدينية في النجف للتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المرجعية العليا المباركة كما عودتنا حاضرة في اللحظة المناسبة لكي تنقذ الموقف وتعيد الحياة الى مسارها الطبيعي".

وتابع "نحن بحاجة الى لطف ورعاية المرجعية وحكمتها وبعد نظرها لتقول كلمتها الفصل بشأن ما يمر به العراق راهنا من منعطفات سياسية صعبة، وهي تعي اكثر منا أن أي طارئ يهدد العملية السياسية فمعناه وضع تأريخ كامل من التضحيات والانتصارات ودماء الشهداء على كف عفريت، وتسجيل انتكاسات تسر العدو وتؤلم الصديق".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني علق، اليوم الاثنين، على آخر التطورات السياسية في العراق، لاسيما بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واستقالة جميع نوابه من البرلمان.

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.