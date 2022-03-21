العامري يدعو إلى تعزيز القدرة الدفاعية لتحقيق السيادة العراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، إلى تعزيز القدرة الدفاعية لتحقيق السيادة العراقية.

وقال في كلمة له خلال احتفالية حركة "البشائر الشبابية"، بذكرى تأسيسها، إنه "إذا تم بناء جيل عقائدي سنحقق الصمود أمام التحديات"، عاداً "الانتفاضة الشعبانية سبباً رئيسياً في إسقاط النظام المقبور".

وحذر العامري، من "الطائفية"، وعدها "اخطر من الإرهاب"، مشدداً القول "انتصرنا على الطائفية ولن تعود الى العراق".

ولفت العامري إلى امتلاك العراق "قوات عسكرية متخصصة تعد الأفضل بالمنطقة في محاربة الإرهاب"، مطالباً "بتعزيز القدرات الأمنية العراقية بعيداً عن الاعتماد على الخارج".

وأشار إلى أن "تحقيق السيادة العراقية يتم من خلال تعزيز قدرة العراق دفاعياً".