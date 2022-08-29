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العامري يدعو إلى التهدئة: لاحل بين الاخوة إلا بالحوار

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T19:26:19+0000
العامري يدعو إلى التهدئة: لاحل بين الاخوة إلا بالحوار

شفق نيوز / دعا رئيس تحالف الفتح، القيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، هادي العامري، مساء الاثنين، إلى التهدئة، وذلك في أعقاب الصدامات الأخيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقال العامري في بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي، وورد لوكالة شفق نيوز: "أناشد أبنائي من كل الأطراف، بالتوقف عن استخدام السلاح، فالسلاح ليس حلاً ولا يوجد حل بين الأخوة إلا بالحوار والتفاهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

وحتى الآن، سقط ثلاثة متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، خلال محاولات مكافحة الشغب فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

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