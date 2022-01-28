العامري يدعو للتوافق على رئيس الوزراء و إدارة المرحلة المقبلة: هذا العناد يجب أن ينتهي

شفق نيوز/ دعا زعيم تحالف "الفتح" أحد قادة الإطار التنسيقي البارزين هادي العامري، يوم الجمعة، إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة وإدارة المرحلة المقبلة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل اقامته كتائب جند الامام في بغداد في العاصمة بغداد بذكرى تأبين لأحد قيادييها.

وشدد العامري خلال الكلمة على ضرورة التوافق على منصب رئيس مجلس الوزراء، وإدارة المرحلة المقبلة"، مستدركا القول "وإلا فبالتأكيد سنصل إلى باب مسدود والخاسر الأكبر فيه هو الشعب العراقي".

وخاطب العامري القوى السياسية العراقية قائلا: هذا العناد يجب أن ينتهي، ويجب ان نضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة، ونضع مصالحنا الخاصة على جانب.

وقال أيضا إن تشكيل حكومة أغلبية وطنية حقيقة أنا أوقع عليه واتمناها بحيث تكون جزء من القوى السياسية في المعارضة والجزء الآخر في الموالاة، مضيفا "يجب أن يكون جزء من الكورد والسنة والشيعة في المعارضة والموالاة أما الكل يتفقون على أن يستثنون طرفاً شيعياً فهذا ما لا نقبل به".

وتابع زعيم تحالف "الفتح" قائلا: ليست لدينا مشكلة بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، مردفا بالقول: فليقم الأخوة في تحالف "تقدم"، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والصدريون والقوائم الفائزة والباقي القوائم الفائزة لدى الشيعة ولدى السنة والكورد، ومن يمكن كسبه من القوائم الصغيرة فليبادروا (بسم الله) بشكيل الحكومة، ونحن سنرحب بها ونساعدهم ونتعاون معهم".