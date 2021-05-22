العامري يدعو لقيادة عراقية تتكفل بـ"تحرير فلسطين" ويطالب الحكومة بالتبرع

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، لأن ياخذ العراق دوره في بلورة مشروع عربي إسلامي لـ"تحرير فلسطين"، مطالباً الحكومة العراقية بفتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال العامري في المؤتمر الدولي الاول في بغداد لدعم المقاومة الفلسطينية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "للعراقِ دورٌ كبيرٌ في الامةِ العربيةِ والاسلامية , وفي المنطقةِ بشكلٍ عام, وإن ما نراه اليومَ من تخاذلٍ وتراجعٍ ومشاريعٍ استسلاميةٍ وحروبٍ داخليةٍ في المنطقةِ وتطبيعٍ مع الكيانِ الصهيوني , وصفقةِ قرنِ مخزية , هي نتيجةٌ طبيعيةٌ لتغييبِ دورِ العراقِ في المنطقةِ بسببِ {الحروبِ العبثيةِ التي شنّها النظامُ السابقُ – والحصارِ الاقتصاديِّ الظالمِ على الشعبِ العراقيّ في التسعينيات – والاحتلالِ الامريكيّ البغيضِ للعراقِ وما رافقَه من عنفٍ ونزاعاتٍ طائفية – والارهابِ الاعمى الذي ضربَ العراقَ سواءٌ على يدِ القاعدةِ او على يدِ داعش}".

واضاف ، "اليوم بعد أن خرجَ العراقُ والحمدُ للهِ معافى من كلِ هذهِ المحنِ والابتلاءات , لا بدّ أن يعودَ قوياً عزيزاً مقتدراً موحداً أرضاً وشعباً , لأخذِ مكانتِه الطبيعية , ودورِه التاريخيّ المعولِ عليه في المنطقة , من اجلِ اخذِ زمامِ المبادرةِ وقيادةِ الامةِ نحوَ اهدافِها المقدسةِ في تحريرِ الارضِ والانسان , وفي مقدمةِ مهامِهِ: نصرةُ الشعبِ الفلسطينيّ ونصرةُ القدسِ وتحريرُها من الكيانِ الصهيونيِّ الغاصب".

وتابع ، أن "هذا الدورُ الرياديُّ الذي نأملُهُ للعراقِ , والمسؤوليةُ على عاتقِ جميعِ القوى الاسلاميةِ والوطنيةِ والاجتماعيةِ من اجلِ العملِ الدؤوب , لياخذَ العراقُ دورَه المصيريَّ في قيادةِ الامةِ نحوَ اهدافِها المقدسةِ في الحياةِ الحرةِ الكريمة".

واضاف ، "من هنا أدعو أن يقومَ العراقُ بدورِه التاريخي في بلورةِ مشروعٍ عربيٍّ اسلاميٍّ انسانيٍّ لإحقاقِ الحقِ الفلسطينيّ في الحياةِ الحرةِ الكريمة , والظروفُ مؤاتيةٌ لـ أن يتكفل العراقُ بهذا الدور".