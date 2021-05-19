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العامري يدعو لسيطرة عراقية على قاعدتي "عين الاسد" و"حرير" بـ"شكل كامل"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-19T19:14:24+0000
العامري يدعو لسيطرة عراقية على قاعدتي "عين الاسد" و"حرير" بـ"شكل كامل"

شفق نيوز / دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الأربعاء، إلى بسط السيطرة الكاملة على الأجواء العراقية، وإعادة القواعد الجوية العراقية لسيطرة القوات الأمنية.

وجدد العامري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تأكيده على أهمية "تمخض اجتماعات اللجان الفنية بين الجانبين العراقي والأميركي عن نتائج ايجابية ملموسة تحقق ما يطمح له الشعب العراقي من تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وانسحاب القوات الاجنبية القتالية من العراق في اسرع وقت، ووفق جداول زمنية محددة".

وشدد على ضرورة "إعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية في عين الأسد وحرير بشكل كامل من قبل القوات العراقية، وكذلك بسط السيطرة الكاملة على الأجواء العراقية وإنهاء الانتهاكات المستمرة للطائرات المسيرة".

وأعلنت واشنطن وبغداد، في بيان مشترك، في (7 نيسان 2021) اتفاقهما على تحول دور القوات الأميركية والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق إلى "استشاري تدريبي".

كما اتفق الجانبان، خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، على انسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان في "محادثات فنية مقبلة".

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

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