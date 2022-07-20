العامري يدعو الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

شفق نيوز/ دعا هادي العامري رئيس تحالف "فتح" أحد قادة الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الترفع عن التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العامري في كلمة له اليوم خلال مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر في بغداد، "ادعو السيد مقتدى الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة وهو أهل لذلك"، مردفا بالقول إن "هذه التسجيلات يُراد منها الفرقة وزعزعة الاستقرار، وتمثل الاعلام المنحط، اصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الاعلام والادب والفن بكل أشكاله".

واستطرد بالقول، إن "الإسراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء يمثلان مطالب ملحة لاعادة الاستقرار واعادة هيبة الدولة".

وأضاف "جادون في حسم ملف رئاسة الوزراء لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والاسراع بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى الإطار التنسيقي الذي يؤكد على مضيه في تشكيل الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في العراق.

ويأتي هذا التطور، وفي خضم خلاف تصاعدت حدته عندما انتشرت تسجيلات صوتية نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيها بشدة مقتدى الصدر، والحشد الشعبي وقادة وتيارات سياسية.

وعلى الرغم من نفي مكتب المالكي دقة هذه التسجيلات، إلا أن مقتدى الصدر، أصدر رداً شديد اللهجة، دعا فيه المالكي لاعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء العراقي.

والمشهد السياسي في العراق متوتر أصلاً مع مرور عشرة أشهر على تعثر تشكيل الحكومة، بسبب خلافات بين الصدر وقيادات في الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي، مما دعا التيار الصدري للانسحاب مع العمل السياسي، مانحاً تشكيل الحكومة للإطار.