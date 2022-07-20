سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العامري يدعو الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T08:02:56+0000
العامري يدعو الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

شفق نيوز/ دعا هادي العامري رئيس تحالف "فتح" أحد قادة الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الترفع عن التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العامري في كلمة له اليوم خلال مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر في بغداد، "ادعو السيد مقتدى الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة وهو أهل لذلك"، مردفا بالقول إن "هذه التسجيلات يُراد منها الفرقة وزعزعة الاستقرار، وتمثل الاعلام المنحط، اصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الاعلام والادب والفن بكل أشكاله".

واستطرد بالقول، إن "الإسراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء يمثلان مطالب ملحة لاعادة الاستقرار واعادة هيبة الدولة".

وأضاف "جادون في حسم ملف رئاسة الوزراء لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والاسراع بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى الإطار التنسيقي الذي يؤكد على مضيه في تشكيل الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في العراق.

ويأتي هذا التطور، وفي خضم خلاف تصاعدت حدته عندما انتشرت تسجيلات صوتية نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيها بشدة مقتدى الصدر، والحشد الشعبي وقادة وتيارات سياسية.

وعلى الرغم من نفي مكتب المالكي دقة هذه التسجيلات، إلا أن مقتدى الصدر، أصدر رداً شديد اللهجة، دعا فيه المالكي لاعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء العراقي.

والمشهد السياسي في العراق متوتر أصلاً مع مرور عشرة أشهر على تعثر تشكيل الحكومة، بسبب خلافات بين الصدر وقيادات في الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي، مما دعا التيار الصدري للانسحاب مع العمل السياسي، مانحاً تشكيل الحكومة للإطار.

related

العامري يقترح على الصدر استبعاد المالكي واشتراك ائتلافه بالحكومة

Date: 2022-01-27 08:25:04
العامري يقترح على الصدر استبعاد المالكي واشتراك ائتلافه بالحكومة

بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

Date: 2022-01-15 18:32:00
بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

مصدر في الإطار الشيعي يكشف ما دار في اجتماع الصدر - العامري

Date: 2022-01-15 21:03:16
مصدر في الإطار الشيعي يكشف ما دار في اجتماع الصدر - العامري

في اجتماع بحث لقاء العامري والصدر.. الإطار التنسيقي يحث لتكثيف الحوارات للخروج من "المنعطف الخطير"

Date: 2022-01-16 19:48:52
في اجتماع بحث لقاء العامري والصدر.. الإطار التنسيقي يحث لتكثيف الحوارات للخروج من "المنعطف الخطير"

"الفتح": الكتلة الاكبر ستتشكل في بيت "شيخ المجاهدين"

Date: 2021-12-02 07:52:48
"الفتح": الكتلة الاكبر ستتشكل في بيت "شيخ المجاهدين"

رغم تصريحه الواضح.. المالكي: ما قاله مام جلال غير صحيح (فيديو)

Date: 2022-02-19 18:11:48
رغم تصريحه الواضح.. المالكي: ما قاله مام جلال غير صحيح (فيديو)

الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

Date: 2020-09-28 18:42:14
الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

الحلبوسي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

Date: 2022-01-04 11:23:06
الحلبوسي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر