العامري يُحمِّل أمريكا مسؤولية انتهاك اسرائيل الاجواء العراقية لضرب ايران

شفق نيوز/ حمّل الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الأحد، الجانب الأمريكي المسؤولية "الكاملة" على انتهاك إسرائيل لسيادة الأجواء العراقية لضرب إيران.

وقال العامري في تصريح صحفي نشره مكتبه الاعلامي اليوم، إن "الجانب الأمريكي أثبت مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وامداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "لهذا فقد باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق بأشكاله كافة".

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد ذكرت أمس السبت بأن "طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية".

وأضافت أن "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح امس السبت أن نحو 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شنت 3 موجات من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنه استهدف 20 موقعا في إيران.

وقال الجيش إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".

وكان الدفاع الجوي الإيراني قد قال في بيان له إن "الهجوم الإسرائيلي استهدف أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح، بينما لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد هذه الحادثة".

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن "استهداف 20 موقعا" أمر مبالغ فيه، وأن هذا يصب في خانة "الحرب النفسية".

كما نفى المصدر أن تكون 100 طائرة شاركت في الهجوم، مشيرا إلى أن الهجمات تم تنفيذها من خارج الحدود الإيرانية.