العامري يحذر "التيار" و"العصائب" من اندلاع اقتتال بالعراق من خلال محافظة ميسان

شفق نيوز/ حذر زعيم تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الخميس من اندلاع اقتتال داخلي في العراق على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال العامري في بيان اليوم، ان "ما تشهده محافظة ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق ، ويؤدي الى سلب الشعور بالأمن والاستقرار ، وسبق لنا ان حذرنا من حالات التصعيد الذي قد تتسع معه دائرة العنف المتبادل ليأخذ مديات خطيرة يصعب وضع حد لها".

ودعا زعيم تحالف الفتح كلا من "التيار الصدري والعصائب وامتداداتهما العشائرية والسياسية الى ان يتحلوا باعلى درجات ضبط النفس ، ووعي المسؤولية الشرعي ، والبصيرة بعواقب الأمور كون الدم لا يجلب الا الدم".

وأردف بالقول "إن الاقتتال المحلي الذي انفق لأجله الاعداء المليارات ولم ينجحوا ، ربما يقدم إليهم بهذه الطريقة مجانا وعلى طبق من ذهب ، فنحذر اخواننا من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب". .

وقال العامري أيضا "نحن مستعدون لأي مسعى ينزع فتيل الازمة ويعضد جهود الخيرين لتجاوز هذه الازمة ، واني اقابل بالشكر والاعجاب خطاب الاعتدال والتهدئة للأخوين السيد مقتدى الصدر والشيخ قيس الخزعلي".

زعيم تحالف الفتح دعا "الوجهاء وشيوخ العشائر وعقلاء القوم الى التمسك بالوقار وبعد النظر ورؤية الاصابع الخفية التي تدخل في مثل هذه الحوادث المؤسفة لتحولها الى تصفية حسابات قاسية".

وحث العامري الأجهزة الأمنية على "اخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من اجل بسط الامن وفرض القانون واعادة هيبة الدولة".

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة "عصائب اهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي.

وطالت تلك الاغتيالات القاضي أحمد فصيل (يوم 5 شباط)، المتخصص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من الأربعاء (2 شباط الجاري) في المحافظة نفسها.

كما سقط عنصر في سرايا السلام ضحية، الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة، وهو ابن شقيق القيادي في السرايا عديل أبو رغيف، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

ودعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (3 شباط)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للبراءة من قتلة الرائد في الشرطة حسام العلياوي، محذراً من إثارة الفتنة.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، على عمليات الاغتيال الأخيرة في محافظة ميسان، مؤكداً أن التيار الصدري وعصائب اهل الحق "أخوة" وإن اختلفوا سياسياً.