العامري يتريث.. وقياديو التيار: لا لقاء إلا بعد هذه الشروط

شفق نيوز/ أفادت مصادر متعددة يوم الجمعة، بأنه لا يوجد لقاء خلال الساعات المقبلة يجمع القيادي في الاطار التنسيقي هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وابلغ مصدر قيادي بالتيار الصدري وكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبلغ بعض الشخصيات في التيار الصدري إنه يرغب بلقاء زعيم التيار مقتدى الصدر بأقرب وقت".

وأضاف المصدر؛ ان "تلك الشخصيات أبلغت العامري إنه لا يوجد أي حوار يجمع الصدر مع قيادة الإطار إلا في حال تنازلت قيادة الإطار التنسيقي عن ترشيح الشخصيات الحزبية، ووافقت بشكل فعلي على إجراء الانتخابات المبكرة مثل ما يطمح لها الشعب العراقي والمعتصمين".

غير أن مصدراً في الإطار التنسيقي ابلغ وكالة شفق نيوز؛ أن "تريثا طرأ على زيارة العامري الى الحنانة لحين إطلاع الإطار التنسيقي على تفاصيل ما ناقشته بلاسخارت مع الصدر في لقاء اليوم".

وكشف مصدر سياسي، مطلع، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن زعيم تحالف الفتح والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، يعتزم زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير في الحنانة بمدينة النجف، خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن لقاءها مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان إيجابياً.

وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الذي جمعها مع الصدر، شهد بحث أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة".

وفي معرض ردها حول ما إذا كانت هناك رسالة مهمة من الصدر، أو بوادر مبادرة سياسية، أكدت بلاسخارت، أن "الصدر سيقول ما في جعبته لاحقاً".

وكانت بلاسخارت، قد وصلت صباح الجمعة، الى محافظة النجف في زيارة "غير معلنة"، التقت خلالها بالصدر في مقر إقامته بالحنانة.