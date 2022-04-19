العامري يتحدث عن تحديات "كبيرة" في العراق ويحذر من "الإلحاد والمثلية"

شفق نيوز/ حذر زعيم تحالف "فتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الثلاثاء، التحديات التي تواجه العراق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى الخروج من الانسداد السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة للتصدي الى تلك التحديات.

جاء ذلك في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة "بدر".

وقال العامري في الكلمة، إن العراق يمر بظروف استثنائية يتحتم علينا ان نقف على عدة محطات وقفة تأمل من أجل الخروج بحلول واقعية لإنقاذ العراق مما هو فيه".

وأردف بالقول إن "العالم يمر بمتغيرات جذرية على مستوى، والحرب الاوكرانية والتحالفات الدولية والملف النووي الايراني وماله من انعكاسات في المنطقة ووصول حرب اليمن الى نهايتها تجعل العراق امام دور مستقبلي كبير وعلينا عدم التفريط به مطلقا، ويحتم علينا الاسراع في انهاء حالة الانسداد السياسي لكي يؤيد العراق دوره المصيري والكبير في المنطقة والعالم بأسره".

وأضاف العامري أن "المحطة الثانية تتمثل بالظروف المعيشية الاستثنائية التي يعيشها العراقيون بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر فرص العمل والجفاف المناخي كلها تحتم علينا مسؤولية كبيرة الى الخروج بحكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الحلول والا فنخسر جميعا ولا يوجد فينا رابح والخاسر الاكبر العراق وشعبه".

وتابع الأمين العام لمنظمة بدر بالقول إن "التحديات الكبيرة مثل ظاهرة الإلحاد والمثلية والتخلي عن القيم الأصلية وانتشار الأفكار المنحرفة و والوهابية والمساس بالمقدسات وآفة المخدرات والأخطر من ذلك فقدان الأمل لدى الشعب".