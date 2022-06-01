العامري يبلغ الامم المتحدة دعم الإطار التنسيقي لمبادرة المستقلين

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، أن الإطار التنسيقي الشيعي يدعم مبادرة النواب المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان وفقاً للبيان، "مجمل الاوضاع السياسية وآخر التطورات في المشهد المحلي، فيما شددا على ضرورة انهاء الانسداد السياسي وحل الازمة الراهنة تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة".

من جانبه أكد العامري، وهو أحد قادة الاطار التنسيقي الشيعي، دعم الاخير "لمبادرة المستقلين التي تتضمن رؤى متقاربة بين الطرفين"، مشددا على "ضرورة اعلان تشكيل الكتلة الاكبر وضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر".

واوضح العامري ان "الاطار منفتح مع كل من يريد تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى نقطة الالتقاء والتفاهم من أجل انهاء الانسداد الحاصل وتشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات وجميع الملفات المهمة التي تحقق مصالح الشعب العراقي".

وفي 15 ايار 2022، اعلن اعضاء مجلس النواب العراقي من "المستقلين" خارطة طريق لحل الانسداد السياسي في البلاد وتشكيل الحكومة المقبلة، وتضمنت سبع نقاط.

وقدم "النواب المستقلين والحركات الناشئة" مبادرتهم عبر مؤتمر صحفي عقدوه، في مبنى البرلمان.