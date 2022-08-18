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العامري يبعث رسالة لمسعود بارزاني: نعيش مرحلة مصيرية من تاريخ العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-18T19:50:37+0000
العامري يبعث رسالة لمسعود بارزاني: نعيش مرحلة مصيرية من تاريخ العراق

شفق نيوز/ هنأ زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الخميس، زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الحزب.

وقال العامري، "بهذه المناسبة العزيزة نستذكر التاريخ النضالي الطويل والدماء الطاهرة لهذا الحزب في مواجهة الاستبداد والظلم، ومشاركته الفاعلة في تجربة بناء النظام الجديد بعد التغيير الى جانب القوى الوطنية الأخرى".

وأضاف، "نأمل أن يكون له (الحزب الديمقراطي) ولجميع القوى السياسية دور بناء في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العراق لأجل تعميق لغة الحوار والتفاهم، واستحضار مصلحة الوطن والشعب من اجل تجاوز الازمة القائمة، على أساس الاحتكام للدستور والقانون وحفظ دور المؤسسات الدستورية".

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