العامري وزيدان يدخلان باجتماع مغلق مع برهم صالح ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بانعقاد اجتماع وصفه بالخاص، جمع كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في مكتب برهم صالح، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، وهذه الخطوة تسبب بإحداث خلاف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تقدم بترشيح ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان، لمنصب رئاسة العراق.

وكان العامري قد دعا قبيل انعقاد الاجتماع، المرجعية الدينية في النجف للتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على اخراج نوابه من البرلمان في خطوة عدت "قفزة في المجهول"، وزيادة في الغموض السياسي العراقي للمرحلة المقبلة.