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العامري وبلاسخارت يناقشان أبرز المستجدات السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T11:57:08+0000
العامري وبلاسخارت يناقشان أبرز المستجدات السياسية

شفق نيوز/ بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت يوم الثلاثاء، المستجدات السياسية في العراق.

وذكر بيان لمكتب العامري ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس تحالف الفتح استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

وأضاف البيان؛ أن الجانبين بحثا ابرز مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الازمة الراهنة واستمرار دعم الجهود الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لمعالجة الانسداد السياسي القائم منذ عدة شهور.

وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف، يوم الأحد 14 آب/أغسطس، أن رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري اطلق مبادرة تهدف إلى دعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.

وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن اجتماع قادة الإطار الذي انعقد مساء (أمس) الاثنين، خلص إلى وضع شروط أمام الذهاب لحل البرلمان، وهو مطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث يعتصم بالمنطقة الخضراء.

وقال المصدر إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعيد جولته المكوكية لأطراف المعادلة السياسية في بغداد والاقليم ليطلعهم على اشتراطات الإطار، وإذا تهيأت الأجواء، فإنه مستعد للذهاب لمقر الصدر في الحنانة.

وجاء اجتماع الإطار التنسيقي يوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل اجتماعات العامري مع قادة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن العامري طلب من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التوسط من أجل إجراء مباحثات بين الصدر والإطار التنسيقي.

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