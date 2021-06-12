العامري والأعرجي ينهيان قطيعة دامت لسنوات ويبحثان جملة ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، خلال لقاء جمعهما يوم السبت، جملة من الملفات على الساحة السياسية والأمنية.

وهذا أول لقاء بينهما بعد قطيعة بين الرجلين استمرت لسنوات لأسباب قيل أنها تعود إلى خلافات بينهما حول ملفات، إضافة إلى وضع العامري فيتو على تولي الأعرجي لأي منصب.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لبيان لمكتب الأعرجي، ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي".

وأكد العامري خلال اللقاء، أن "لاخيار للعراقيين إلا بنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق ومطلب جماهيري، لافتا إلى أهمية تغليب العقل والحكمة في حل القضايا والتحديات التي تواجه البلد".

من جانبه أكد الأعرجي، على "أهمية الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف الأمنية المطمئنة للمرشحين والناخبين على حدٍ سواء، لدعم العملية الديمقراطية في العراق، وإنجاز الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد لها".