العامري: هذه الانتخابات هي الأقل من ناحية التجاذبات السياسية والسوداني لم يطلب ولاية ثانية

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، يوم الثلاثاء، الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة هي الأقل نسبة من ناحية "الحساسية والتجاذبات" بين القوى والأطراف السياسية في العراق، نافيا في الوقت ذاته أن يكون رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قد طلب تجديد ولاية ثانية له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب الأداء بصوته في الانتخابات بالعاصمة بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وعن مقاطعة التيار الصدري للانتخابات قال العامري خلال المؤتمر، "نحن نحترم الإخوان في التيار الصدري، أنا أشارك وهو يُقاطع وهذه هي الديمقراطية الجيدة في العراق".

و بشأن إمكانية تجديد ولاية أخرى لرئيس الحكومة الاتحادية العراقية الحالية، أشار العامري إلى أن "السوداني لم يطلب بولاية ثانية، وإنما ذلك متروك إلى الانتخابات والقوى السياسية"، مؤكدا أنه "وبعد إعلان نتائج الانتخابات كل شخص يرى نفسه أنه يتم اختياره من قبل القوى السياسية فليقم بترشيح نفسه".

وشدد على أنه "لم ولن نسمح بالتدخل اجنبي في الشأن العراقي"، في اشارة الى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وتابع العامري ان الشعب العراقي سيجيب على اي تدخل اجنبي، وان التوصيات والتدخلات الاجنبية ولت ولن تعود إلى العراق"، مؤكدا ان "الشعب العراقي هو صاحب القرار وتهديدات الاجنبية بفرض الحصار الاقتصادي على العراق إلى جهنم".