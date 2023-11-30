العامري: هذه الانتخابات تحدٍ حقيقي لنا

شفق نيوز/ وصف رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الخميس، انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها الشهر المقبل بأنها "تحد حقيقي" للقوى والأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية في العراق.

وقال العامري في كلمة له اليوم خلال المؤتمر الموحد للإعلان عن تحالفه في محافظة المثنى: استطعنا خلال فترة وجيزة أن نحقق ثلاثة انتصارات، أولها أن نبني الدولة ونشرع الدستور وتشكيل مجلس نواب طبقا للدستور، ثانيها انسحاب الاحتلال من العراق، وثالثها الانتصار على داعش الإرهابي، مردفا بالقول: استطعنا أن نبني تشكيل جهادي له مستقبله في العراق.

وأضاف "نحن نشجع على المشاركة في الانتخابات، وهي واجب على الجميع"، لافتا إلى أن "هذه الانتخابات تحد حقيقي لنا (..) ومهمتنا اليوم حث الناس على المشاركة فيها".