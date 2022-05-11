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العامري: نبذل جهوداً لإنهاء الانسداد.. ووجود القوات الاجنبية غير شرعي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T19:32:49+0000
العامري: نبذل جهوداً لإنهاء الانسداد.. ووجود القوات الاجنبية غير شرعي

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن وجود أية قوات اجنبية في العراق بعد تاريخ 31 كانون الاول من عام 2021 "غير شرعي" ولا يحق لها البقاء، فيما أشار الى استمرار بذل الجهود لحل الازمة السياسية وانهاء الانسداد.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الاسباني لدى العراق بيدرو مارتينيث – افيال مارتن في مكتبه ببغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال العامري، إن "العلاقات العراقية – الاسبانية قديمة، وما زلنا محتفظين بها، ونحن حريصون على بناءها وتحسينها وفتح افاق عمل جديدة بين بغداد ومدريد".

واضاف "ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الازمة السياسية وانهاء الانسداد وايجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".

من جانبه قال السفير الاسباني إنه "كان في العراق سفيراً خلال فترة ثمانينات القرن الماضي، وكان من اول البعثات الدبلوماسية التي تواجدت في بغداد"، مبيناً أن "الحضارة العربية لها تأثير كبير في الثقافة والتقاليد واللغة الاسبانية"، مبينا أن بلاده "اقرب الى العرب من دول اوروبا".

واضاف "ما يهمنا هو سيادة العراق في الدرجة الاولى والسياسة الخارجية الاسبانية تعتمد ثلاثة مرتكزات احدهما بناء العلاقات الطيبة مع الدول العربية خصوصا العراق".

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