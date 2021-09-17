العامري: مؤمرات دمج الحشد أو حله مرفوضة

شفق نيوز / رفض رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، يوم الجمعة، ما وصفها "مؤامرات" حل أو دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية، فيما طالب بتسليح الجيش بالدفاعات الآلية والجوية.

وقال العامري خلال حضوره تجمعا انتخابياً لدعم قائمة الفتح في مقر منظمة بدر ضمن محافظة ديالى، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك مؤامرات تدعو لدمج أو حل الحشد الشعبي، ولن نسمح بهذا الأمر".

وأضاف أن "الحشد باق ومهمته الحفاظ على سيادة العراق، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"تسليح الجيش وتزويده بالإمكانات المطلوبة وبالدفاعات الآلية، والطائرات وكل أنواع الأسلحة".

وأوضح العامري، أن "تحالف الفتح حريص على بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة بناء جيش متكامل"، مشدداً على ضرورة "تبادل الأدوار بين الأجهزة الأمنية".

واعتبر رئيس الحالف، أن "العراق أرض بكر، ويحتاج الشعب العراقي إلى إرادة قوية لكي يمضي بحل مشكلاته في عموم المجالات وتفعيل القطاع الخاص والزراعي المهم جدا"، بحسبه.