العامري: من يفكر بتأجيج الفتنة سيحترق بها وواهم من يراهن على القتال الشيعي - الشيعي

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، أن من يفكر بتأجيج الفتنة "سيحترق بها" ومن يراهن على القتال الشيعي - الشيعي متوهم.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تأبيني لأربعينية القيادي في منظمة بدر عبد الكريم الانصاري وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال العامري، إن "العراق سيبقى عصيا على كل المؤامرات الداخلية والخارجية بتجانس الحشد الشعبي والاجهزة الامنية".

وأضاف، "نحتاج الى بناء الذات والجانب العقائدي وأحذر من الفتنة، ومن يراهن على القتال الشيعي _ شيعي متوهم ومن المستحيل ان يحصل ذلك".

وتابع العامري، "من يفكر بتأجيج الفتنة سيحترق بها والعراق فوق الجميع"، مشيراً الى أن "الذهاب نحو طريق الفوضى معناه خسارة الجميع".

وأكد ان "على الجميع تقع مسؤولية حفظ الامن وإعادة هيبة الدولة خيارنا".