العامري من موقع مجزرة ديالى: سنعالج اي خلل بالقوات الامنية او بالمنطقة

شفق نيوز/ علق رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري يوم الأربعاء على المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش قرية "الرشاد"بقضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، داعيا إلى إيجاد حل لإيقاف تكرار مثل هكذا هجمات.

وقال العامري في كلمة له خلال زيارته برفقة وفد أمني كبير لقرية "الرشاد"، "جئنا لنسمع منكم ومطالبكم، سنطالب بها وسنبحث عن كل نقاط استقرار ديالى كيلا تتكرر هذه الجرائم".

وأضاف "لنفكر سوية في ايجاد مخرج حتى لا تتكرر هذه الاحداث واستقرار ديالى استقرار العراق".

وتابع العامري "اذا كان الخلل بالاجهزة الامنية سنعالج الاجهزة الامنية، واذا كان الخلل بالمنطقة سنعالج المنطقة".

ووصل وفد أمني وعسكري في وقت سابق من صباح اليوم إلى ديالى، لمتابعة الاوضاع الامنية الاخيرة، في وقت وجه القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات.

وضم الوفد رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله، وقائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري، ومستشار جهاز الأمن الوطني قاسم الاعرجي اضافة الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقُتل وأُصيب قرابة 30 شخصا من قبيلة بني تميم الشيعية مساء أمس الثلاثاء عندما كمن لهم تنظيم داعش خلال ذهابهم إليه لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عن مختطفين من أبنائهم، وسرعان ما شنت القبيلة هجوما انتقاميا على قرية نهر الامام المجاورة لهم ذات الغالبية السنية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وحرق مركز طبي ومسجد وأراضٍ زراعية.