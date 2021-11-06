العامري من أمام الخضراء: ما حدث أمس لن يمر بدون عقاب

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، إن ما حصل امس من اعتداء على المتظاهرين وحرق الخيام "جريمة لن تمر بدون عقاب".

وأوضح العامري في تصريحات من مجلس العزاء الذي اقيم على ضحايا الأمس في بوابة المنطقة الخضراء، إن "من أصدر الاوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا، ولن نسكت عن هذه الجريمة".

وأضاف، أن "جزءا من مؤامرة الامس والتي خطط لها هو حدوث شرخ بين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية"، مشيرا إلى ان "هناك محاولة للإيقاع بين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية ولكنهم لم يفلحوا في ذلك".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية واحدة على الأقل، و346 جريحاً خلال حصيلة تصادم واطلاق نار بين أنصار قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، وقوة أمنية عراقية على أعتاب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للصدامات استقرت عند ضحية واحدة على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة 71 آخر"، مضيفا أن "حصيلة إصابات القوات الأمنية انتهت كذلك عند 275 مصاباً، بعض حالات الإصابات خطرة".

واشتعل فتيل الأزمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة.

وعلى إثر ذلك وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذه الأحداث، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي.