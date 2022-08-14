العامري من اربيل: دور قيادات كوردستان فاعل في المعادلات السياسية العراقية

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وبحسب بيان صدر عن اعلام حكومة الإقليم، وورد الى وكالة شفق نيوز، فقد شهد اللقاء بحث آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين الاقليم وبغداد.

وأشار رئيس تحالف الفتح إلى أن لإقليم كوردستان وقيادته دور فاعل في المعادلات السياسية العراقية، وهو ما يحتم على جميع الأطراف والمكونات العراقية الارتكان إلى الحوار، إلى جانب تعزيز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطير الذي يشهده.

هذا وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق، كما أشار إلى أن المكونات العراقية ترتبط بمصالح مشتركة ويمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار.