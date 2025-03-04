العامري: ما يجري في سوريا قد يمهد لتقسيمها

شفق نيوز/ حذر رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، يوم الثلاثاء، من تقسيم سوريا نتيجة الأحداث الأخيرة التي عصفت ببعض المناطق، مؤكداً في ذات الوقت أن الحشد الشعبي هو صمام الأمان بالنسبة للعراق.

وقال العامري، خلال مؤتمر "يوم الشهيد المقاوم" الذي اقامته حركة عصائب أهل الحق في بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحشد الشعبي أثبت جدارة كبيرة في عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكداً أن "الحشد هو ضمان لوحدة وعزة وأمان العراق وهو يعمل إلى جانب القوات الأمنية الأخرى".

وعن أوضاع سوريا، يرى العامري، أن "ما حصل في سوريا خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن حصوله في العراق الآن"، مشيراً إلى أن "العراق يخشى على الشعب السوري، لكن لا نخشى منه".

وتابع العامري، حديثه قائلاً إن "ما يجري في سوريا والتدخلات الاسرائيلية والظروف الصعبة التي تعصف في المناطق الشمالية والجنوبية هي بداية لتقسيم البلاد".