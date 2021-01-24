العامري: مادام الحشد موجوداً فلا طائفية في العراق

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تحالف الفتح ومنظمة بدر هادي العامري يوم الأحد تفجيرات بغداد وهجمات داعش الارهابية "غفلة" يجب تجنبها، داعياً إلى مصالحات مجتمعية في مناطق النزوح وابعاد ملف النازحين عن التجاذبات السياسية.

وقال العامري في كلمة له في مدينة خانقين، "الإرهاب يعود علينا بمجرد الغفلة عنه ما يتطلب منا جميعا، أجهزة أمنية واستخباراتية أن تكون على علم ودراية لكشف هذه الخلايا".

وشدد على "ضرورة إقامة علاقة حقيقية بين الأجهزة الاستخبارية والمواطنين في مناطق تفتيش كافة، وبصورة مستمرة لكشف الخلايا النائمة من أجل عدم السماح بعودة الإرهاب مرة أخرى".

وزاد العامري "من ارض خانقين انطلقت عمليات وخطط تحرير السعدية وجلولاء، امتداداً لجميع مناطق ديالى"، وقال "مادام الحشد موجوداً فلا طائفية في العراق".

وأشار إلى دور الجنرال الإيراني قاسم بسليماني بتلك العمليات، "سليماني لم يفتح تلك المناطق عسكرياً، إنما دخل قلوب الناس، بل كل العراقيين".