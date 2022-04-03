العامري: لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق الشيعة

شفق نيوز/ أكد القيادي في الإطار التنسيقي، (رئيس تحالف الفتح) هادي العامري، يوم الأحد، أن الإطار "لم ولن يتنازل" عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي.

جاء ذلك خلال استقبال العامري، في مكتبه بالعاصمة بغداد، السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر العامري، خلال اللقاء، أن "الاستقرار السياسي يجب أن يحقق، لأن ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأثنى العامري، بحسب البيان، على دور الحكومة الألمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته، وشدد على ضرورة "تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الألمانية لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية".

من جانبه، ذكر ييغار، إن "ألمانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق"، مردفاً بالقول "سنتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون، وسيادة العراق مهمة لنا".

وفي بيان لاحق، أفاد رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال استقباله السفير الايطالي لدى العراق "ماوريتسيو كريكانتي" اليوم في مكتبه ببغداد، بضرورة الاتفاق الوطني في ادارة المرحلة القادمة.

ونقل البيان عن العامري قوله خلال اللقاء: "ذهبنا الى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق وحفظ حقوق المكون الشيعي والمبادرة الوطنية التي طرحناها جاءت لانهاء الانسداد السياسي".

من جانبه ذكر السفير الايطالي، أن"علاقتنا مع بغداد جيدة جداً وايطاليا داعمة دائماً الى العراق منذ 2003 وفي حربها ضد الارهاب وسيستمر هذا الدعم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

بدوره اثنى العامري على الدور الايطالي الداعم للعراق وسيادته ، معربا عن أمله في تطوير العلاقات في مجالات النقل البحري والجوي لما تتمتع به ايطاليا من خبرات في هذين المجالين.