العامري للوفد الكوردستاني: الادلة التي قدمناها للقضاء كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، أن الادلة التي قدمها تحالفه الى المحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات، في حين شدد رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ضرورة حلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي.

وقال مكتب العامري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، مبيناً أنه تم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه.

واكد العامري خلال اللقاء، أن الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها، مبيناً أن تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول.

ورحب العامري بأي استقرار في اقليم كوردستان لانه سينعكس على كل محافظات العراق.

من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، وفق البيان، ان موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها.

وتابع "انتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي، مؤكدا "اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في اذابة الجليد بين القوى السياسية".