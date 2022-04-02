العامري للسفير البريطاني: لدينا معلومات من مخابرات اجنبية تؤكد تدخلكم في الوضع السياسي العراقي

شفق نيوز/ اتهم رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، بريطانيا بالتدخل في الشأن السياسي العراقي، وفقا لمعلومات قال إنه تحصل عليها من مخابرات أجنبية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق "مارك باريسون ريتشاردسون" في مكتب العامري ببغداد.

ونقل المكتب الأعلامي عن العامري خلال اللقاء قوله، إن العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن.

أبلغ العامري السفير البريطاني بالقول:"لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة".

وأوضح العامري: "نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كوردي – كوردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكوردي"، مشددا على أن "الاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".

من جانبه اكد السفير البريطاني ريتشاردسون، أن "المملكة المتحدة تسعى الى تطوير العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للعراق الا ان ذلك يتطلب إيجاد حكومة مستقرة وهذا ما يهمنا في المرحلة الراهنة".

بدوره اختتم العامري حديثه بقوله، إن "عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني وبالتالي أخشى من الرجوع الى الفترات التي آلمت العراق".