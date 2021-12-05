العامري لـ شفق نيوز: سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية حتى لو تعرضنا للظلم

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاحد، ان تحالف الفتح سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، حتى لو تعرض تحالف "للظلم".

وقال العامري لوكالة شفق نيوز، "نحن قدمنا ادلة ووثائق وتقرير الشركة الألمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية، ونأمل أن يكون قرار المحكمة لصالحنا".

واضاف، "نحن حماة دولة ونريد دولة، ونحن سنلتزم بالقانون والقرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية حتى لو تعرضنا للظلم فيه، فسنلتزم به".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، حددت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد، الـ13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية تحدد الـ13 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالادلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات".

وقال المتحدث بأسم تحالف الفتح احمد الاسدي، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بعدة دعاوى قضائية بشأن نتائج وقانون الانتخابات ", لافتا الى ان "الدعاوى المقدمة على تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة هنسولدت ".

من جانبه, قال عضو تحالف الفتح محمد الغبان: إن "المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة".