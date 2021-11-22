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العامري: إلغاء 10 آلاف محطة انتخابية سيحدث تغييراً كبيراً في النتائج

Category: سیاسة

Date: 2021-11-22T07:29:50+0000
العامري: إلغاء 10 آلاف محطة انتخابية سيحدث تغييراً كبيراً في النتائج

شفق نيوز / أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاثنين، أن إلغاء 18 بالمئة من محطات الاقتراع، سيحدث تغييراً جذرياً في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال العامري، وفداً من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، أن "المخالفات وسوء إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، أسهم في إحداث فوضى عارمة للوضع السياسي".

من جانبه، لفت العامري، إلى أن "قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة، ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، كما ألغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة".

وقال العامري، خلال اللقاء، إن "هذه الأرقام وغيرها هي أرقام كبيرة ومؤثرة من شأنها أن تحدث فارقاً كبيراً وتغييراً جذرياً في نتائج الانتخابات".

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