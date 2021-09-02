العامري لشفق نيوز: لا قوات أمريكية أو فرنسية أو تركية على الأراضي العراقية في 2022

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن العراق "لن يشهد" تواجداً لقوات أجنبية على أرضه بعد عام 2022.

وقال العامري لوكالة شفق نيوز، "بعد تاريخ 31/12/2021 لن تتواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية، بما فيها الأمريكية والفرنسية والتركية".

وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا على انسحاب كافة القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، ببقاء القوات الفرنسية المنضوية في التحالف الدولي، والاستمرار في المساعدة في مكافحة الإرهاب.

لكن العامري رد على حديث ماكرون بالقول، "هذا قرار العراقيين وليس قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

وأضاف، "عندما تخرج قوات الاحتلال الأجنبي من الأراضي العراقية، ستكون كل قوات الأمن موحدة للبناء الدولة العراقية".

وفيما يخص مستقبل الحشد الشعبي، قال العامري، إن "الحشد الشعبي يقاتل ويدافع ويقدم الدماء من أجل بقاء العملية السياسية البلاد".

وكان رئيس اركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، أكد لوكالة شفق نيوز، أن القوات العسكرية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد بعد خروج القوات الأمريكية.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية أوقفت دعمها للقوات العراقية منذ شهر آيار الماضي، في المقابل أن والقوات العراقية قادرة على تأمين البلاد".