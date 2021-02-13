العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

شفق نيوز/ طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، السلطات التركية، بالكف عن استهداف الأراضي العراقية، فيما اشار إلى معلومات استخبارية مؤكدة، بوجود نوايا تركية للهجوم على سنجار.

ونقل بيان لتحالف الفتح ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن العامري قوله؛ إن "هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار".

وطالب العامري الحكومة التركية بـ"الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تاثيراً بالغاً على هذه العلاقات الدولية".

واضاف "كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال".

وشدد العامري على الحكومة العراقية أن "تتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس".