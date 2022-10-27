سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
العامري لحكومة السوداني: لن أجاملكم
Category: سیاسة
Date: 2022-10-27T17:52:09+0000
العامري لحكومة السوداني: لن أجاملكم
related
بدر "الغاضبة" تسحب ترشيح الأعرجي للداخلية وتلوح بمعارضة حكومة السوداني
Date: 2022-10-23 14:56:26
زعيم الفتح يشن هجوماً لاذعاً على مفوضية الانتخابات: التزوير لم يكن وليد الصدفة
Date: 2021-12-04 12:38:13
العامري يشكك بمصداقية محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد: لن ننزلق لاقتتال شيعي شيعي
Date: 2021-11-13 08:56:32
تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية
Date: 2022-10-25 21:41:11
مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"
Date: 2022-09-20 18:03:26
أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
Date: 2022-07-25 15:31:40
"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل
Date: 2020-02-01 12:54:17
في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي
Date: 2022-01-16 21:19:55
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.