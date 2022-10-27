سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العامري لحكومة السوداني: لن أجاملكم

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T17:52:09+0000
العامري لحكومة السوداني: لن أجاملكم

العامري لحكومة السوداني: لن أجاملكم

related

بدر "الغاضبة" تسحب ترشيح الأعرجي للداخلية وتلوح بمعارضة حكومة السوداني

Date: 2022-10-23 14:56:26
بدر "الغاضبة" تسحب ترشيح الأعرجي للداخلية وتلوح بمعارضة حكومة السوداني

زعيم الفتح يشن هجوماً لاذعاً على مفوضية الانتخابات: التزوير لم يكن وليد الصدفة

Date: 2021-12-04 12:38:13
زعيم الفتح يشن هجوماً لاذعاً على مفوضية الانتخابات: التزوير لم يكن وليد الصدفة

العامري يشكك بمصداقية محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد: لن ننزلق لاقتتال شيعي شيعي

Date: 2021-11-13 08:56:32
العامري يشكك بمصداقية محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد: لن ننزلق لاقتتال شيعي شيعي

تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

Date: 2022-10-25 21:41:11
تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الوزارية

مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"

Date: 2022-09-20 18:03:26
مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء ينوه عن تشكيلة حكومية "مزورة"

أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

Date: 2022-07-25 15:31:40
أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

Date: 2020-02-01 12:54:17
"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

Date: 2022-01-16 21:19:55
في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي